Німеччина передала Україні додаткові ракети для ППО IRIS-T

Протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини ракети для сучасних систем ППО IRIS-T.

Про це стало відомо з сайту німецького уряду.

Крім того, Німеччина передала українцям дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п’ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги та 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, міністерка іноземних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна виділить для України додаткові 50 мільйонів євро для проходження зимового періоду.

Крім того, Берлін має намір надати ЗСУ шість або сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Однак щодо бойових танків Leopard 2 країна ще не визначилася. Щодо їхнього постачання Україні Німеччина говорить зі США та іншими партнерами.

Читайте також: