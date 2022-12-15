Германия передала Украине дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T

В последнюю неделю Украина получила от Германии ракеты для современных систем ПВО IRIS-T.

Об этом стало известно с сайта немецкого правительства.

Кроме того, Германия передала украинцам две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тысяч снарядов до 40 мм гранатометов, пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, четыре кареты скорой помощи и 18 грузовиков 8х8 со сменными кузовами.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна выделит для Украины дополнительные 50 миллионов евро для прохождения зимнего периода.

Кроме того, Берлин намерен предоставить ВСУ шесть или семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Однако по поводу боевых танков Leopard 2 страна еще не определилась. Относительно их поставок Украина Германия говорит с США и другими партнерами.

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