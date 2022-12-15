Украина готовится к новым террористическим атакам со стороны России – разведка

Украина готовится к террористическим российским атакам путем усиления ПВО и укрепления энергетической безопасности.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

В то же время Юсов не предоставил сроки возможных атак со стороны России.

"Мы знаем, чего ожидать от РФ, террористического государства, но в данной ситуации привязываться к календарю праздничных дат мы не будем. Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседания ООН, могут быть по понедельникам, средам или четвергам, а могут быть не связаны, а избраны по какой-то другой логике", – отметил он.

Также представитель разведки сообщил, что зима в Украине будет напряженной.

"К сожалению, и до Нового года, и после… Эта зима сделает нас сильнее", – добавил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что риск массированных атак со стороны России сохраняется, ведь РФ и глава Кремля Владимир Путин не скрывают своего намерения избивать в дальнейшем по украинской энергетической системе:

"Это террористические атаки. Украина готовится к этому и путем усиления ПВО, и путем усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", – добавил Андрей Юсов.

Президент Украины призвал Европу помочь Украине с вооружением и энергетикой. Зеленский заявил, что следующие 6 месяцев войны станут решающими и потребуют больших усилий.

Также в Генштабе заявили, что в ближайшее время россияне свои основные усилия будут сосредоточивать на установлении полного контроля над Донетчиной и Луганщиной.

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