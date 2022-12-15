Україна готується до нових терористичних атак з боку Росії – розвідка

Україна готується до терористичних російських атак шляхом посилення ППО та зміцнення енергетичної безпеки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Водночас Юсов не надав термінів можливих атак з боку Росії.

"Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки", – зазначив він.

Також представник розвідки повідомив, що зима в Україні буде напруженою.

"На жаль, і до Нового року, і після… Ця зима зробить нас сильнішими", – додав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що ризик масованих атак з боку росії зберігається, адже РФ і очільник Кремля Володимир Путін не приховують свого наміру бити в подальшому по українській енергетичній системі.

"Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", – додав Андрій Юсов.

Додамо, що президент України закликав Європу допомогти Україні з озброєнням та енергетикою. Зеленський заявив, що наступні 6 місяців війни стануть вирішальними та вимагатимуть більших зусиль.

Також у Генштабі заявили, що найближчим часом росіяни свої основні свої зусилля зосереджуватимуть на встановленні повного контролю над Донеччиною та Луганщиною.

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