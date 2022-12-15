Молдова збільшить свій оборонний бюджет для закупівлі засобів ППО

У Молдові уряд ухвалив рішення про збільшення оборонного бюджету, щоб придбати для країни засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив голова Міністерства оборони Молдови Анатолій Носатий.

Повідомляється, що оборонний бюджет сусідньої країни виросте на 68,2% та становитиме 2 млрд 21 млн леїв. Причиною збільшення у Міноборони країни назвали нещодавні падіння російських ракет на території країни.

Голова Міноборони Молдови зазначив, що гроші підуть на посилення безпеки країни у сфері повітряної оборони, однак поки мова йде лише про радар. Він додав, що Молдова зможе купити систему ППО не раніше ніж через рік.

"Поки ми не прояснимо своє майбутнє: чи залишиться Молдова нейтральною державою, чи громадяни захочуть піти іншим шляхом, і поки ми дотримуємося нейтралітету, потрібно дбати про сектор нашої оборони", – сказав Носатий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зовнішньополітичному відомстві Молдови наголосили, що Росія несе величезні загрози безпеці сусідніх з Україною держав.

Крім того, ми раніше інформували, що у Молдові та Ірландії визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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