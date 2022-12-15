Астрологічний прогноз на 15-16 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – не найкращий час для втілення в життя важливих справ: до них можна лише готуватись – обмірковувати, визначати стратегію та тактику, спрямовану на досягнення поставленої мети.

Символ дня: книжка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний, багряний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: синя яшма, синій нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс, криж.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, як правило, важкі і тривають довго, тому не варто займатися самолікуванням — необхідно одразу звертатися до лікаря.

Харчування дня: не можна переїдати, але й відмовлятися від їжі небажано – без навантаження шлунок може почати себе зсередини.

Сни дня: сни, що наснилися цієї ночі, несуть людині корисну інформацію: вони можуть підказати їй, як з успіхом вийти із життєвої ситуації.

Стрижка дня: дні сприятливі для стрижки.

Афоризм дня: "Якби кожна людина займалася своєю справою, Земля крутилася швидше" (Льюїс Керрол).

Ангел-охоронець дня: Ергіба – дарує людині талан у всіх сферах діяльності.

Магія та містика дня: можна вивчати будь-яку духовну та магічну літературу – вдасться почерпнути багато нових знань.

Табу дня: не можна розкривати чужі секрети будь-кому.

Читайте також: