Астрологический прогноз на 15-16 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, – не лучшее время для воплощения в жизнь важных дел: к ним можно только готовиться – обдумывать, определять стратегию и тактику, направленную на достижение поставленной цели.
Символ дня: книга.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: алый, багряный, пурпурный.
Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс, крестец.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому не стоит заниматься самолечением – необходимо сразу же обращаться к врачу.
Питание дня: нельзя переедать, но и отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри.
Сны дня: сны, приснившиеся в эти ночи, несут человеку полезную информацию: они могут подсказать ему, как с успехом выйти из сложившейся жизненной ситуации.
Стрижка дня: дни благоприятны для стрижки.
Афоризм дня: "Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля вертелась быстрее" (Льюис Кэрролл).
Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит человеку везение во всех сферах деятельности.
Магия и мистика дня: можно изучать любую духовную и магическую литературу – удастся почерпнуть много новых знаний.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты кому бы то ни было.
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