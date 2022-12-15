Астрологический прогноз на 15-16 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, – не лучшее время для воплощения в жизнь важных дел: к ним можно только готовиться – обдумывать, определять стратегию и тактику, направленную на достижение поставленной цели.

Символ дня: книга.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: алый, багряный, пурпурный.

Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс, крестец.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому не стоит заниматься самолечением – необходимо сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: нельзя переедать, но и отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри.

Сны дня: сны, приснившиеся в эти ночи, несут человеку полезную информацию: они могут подсказать ему, как с успехом выйти из сложившейся жизненной ситуации.

Стрижка дня: дни благоприятны для стрижки.

Афоризм дня: "Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля вертелась быстрее" (Льюис Кэрролл).

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит человеку везение во всех сферах деятельности.

Магия и мистика дня: можно изучать любую духовную и магическую литературу – удастся почерпнуть много новых знаний.

Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты кому бы то ни было.

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