США планують передати Україні обладнання для створення "розумних бомб" - WP

Поки невідомо, чи схвалив президент США Джо Байден передачу Україні обладнання

У США планують передати Україні комплект сучасного електронного обладнання Joint Direct Attack Munition (JDAM), яке здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби".

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Джерела видання серед високопоставлених американських чиновників повідомили, що завдяки "розумним бомбам" українські військові зможуть точно вражати позиції ворога.

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У повідомленні не вказується, чи схвалив президент США Джо Байден передачу Україні комплекту обладнання JDAM.

"Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби", - пише газета.

Комплект Joint Direct Attack Munition (JDAM) працює на основі GPS та перетворює звичайні авіаційні бомби на всепогодні та керовані боєприпаси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Заходу розглядають можливість передачі Україні винищувачів, щоб забезпечити для ЗСУ перевагу над російськими окупантами і покласти край війні.

Крім того, ми раніше інформували, що Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях.

Новини ТСН 19:30 за 14 грудня 2022 року | Новини України

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