Це було зроблено на знак солідарності з народом Ірану

Іран виключили з комісії ООН зі становища жінок після відповідного голосування Економічної та Соціальної Ради Організації Об'єднаних Націй (ECOSOC).

Про це повідомляє видання CBS News.

Пропозицію США на голосуванні підтримали 29 країн, проти висловились 8, а ще 13 утримались.

Також читайте Іранського футболіста засудили до смертної кари – ЗМІ

США прагнули виключити Іран з комісії після того, як у листопаді почались масові протести через смерть 22-річного Махсі Аміні, затриманої "поліцією моралі".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що таке рішення є "безпомилковим сигналом підтримки з усього світу мужньому народу Ірану, і особливо іранським жінкам і дівчатам, які залишаються безстрашними, попри жорстокість і насильство, вчинили них іранським режимом".

Він також додав, що США будуть і надалі підтримувати народ Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані публічно стратили ще одного учасника антиурядових протестів.

Крім того, ми інформували що ЄС може визначити терористичною іранську організацію Корпус вартових Ісламської революції.

Читайте також: