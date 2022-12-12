В Ірані публічно стратили ще одного учасника антиурядових протестів

Іранська влада стратила вже другу за останні декілька днів людину, яка виступала на антиурядових протестах в країні після смерті 22-річної Махси Аміні.

В Ірані повісили другого учасника антиурядових протестів, які наразі тривають у країні. Його звинуватили у вбивстві співробітників сил безпеки.

Про це пише Reuters.

"Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений у (священному шиїтському місті) Мешхед сьогодні вранці... Його засудили до смертної кари за "ведення війни проти Бога" після того, як він ударив ножем двох співробітників сил безпеки", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про страти протестантів в Ірані

Це вже друга страта, повʼязана з антиурядовими протестами в Ірані. Ще одного демонстранта, Мохсена Шекарі, повісили 8 грудня через те, що він поранив ножем охоронця та заблокував рух на одній з вулиць Тегерану. Правозахисні групи заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися, а Сполучені Штати та їхні союзники засудили страту.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що влада Ірану вимагає смертної кари щонайменше для 21 людини внаслідок "фіктивних судових процесів, спрямованих на залякування тих, хто бере участь у народному повстанні, яке сколихнуло Іран".

За даними правозахисної групи HRANA, станом на 11 грудня в Ірані загинули 488 протестувальників, зокрема 68 неповнолітніх, а також 62 співробітники сил безпеки. За їхніми даними, 18 259 демонстрантів були заарештовані.

За інформацією Організації Обʼєднаних Націй, під час протестів загинули понад 300 людей, а вищий орган державної безпеки Ірану заявив, що заворушення забрали життя 200 протестувальників та працівників сил безпеки.

Що стало причиною протестів

Невдоволення в іранському суспільстві наростало давно. Каталізатором небаченої хвилі народного обурення стала загибель 22-річної дівчини, затриманої поліцією моралі за вільно одягнений хіджаб. Спонтанні протести швидко перетворилися на загальнонаціональний акт непокори режиму, який правив після ісламської революції 1979 року.

Жінки та дівчата по всьому Ірану спалюють на камери хіджаби та стрижуть волосся. Слідом за ними на знак солідарності те саме роблять жінки по всьому світу, від Сирії до Франції (і навіть ті, хто носить хіджаб добровільно).

Хіджаб - накидка з тканини на обличчя і тіло - став обов'язковим для жінок в Ірані після перемоги ісламської революції 1979 року. Ті, хто порушують суворі правила його носіння на вулиці, можуть зазнати нападів і арештів.

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