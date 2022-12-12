В Иране публично казнили еще одного участника антиправительственных протестов

Иранские власти казнили уже второго за последние несколько дней человека, выступавшего на антиправительственных протестах в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

В Иране повесили второго участника продолжающихся в стране антиправительственных протестов. Его обвинили в убийстве сотрудников сил безопасности.

Об этом пишет Reuters.

"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен в (священном шиитском городе) Мешхед сегодня утром... Его приговорили к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как он ударил ножом двух сотрудников сил безопасности", — говорится в сообщении.

Что известно о казнях протестантов в Иране

Это уже вторая казнь, связанная с антиправительственными протестами в Иране. Еще одного демонстранта Мохсена Шекари повесили 8 декабря из-за того, что он ранил ножом охранника и заблокировал движение на одной из улиц Тегерана. Правозащитные группы заявили, что Шекари пытали и заставили признаться, а Соединенные Штаты и их союзники осудили смертную казнь.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что власти Ирана требуют смертной казни, по меньшей мере, для 21 человека в результате "фиктивных судебных процессов, направленных на запугивание тех, кто участвует в народном восстании, всколыхнувшем Иран".

По данным правозащитной группы HRANA, по состоянию на 11 декабря в Иране погибли 488 протестующих, в том числе 68 несовершеннолетних, а также 62 сотрудника сил безопасности. По их данным, 18259 демонстрантов были арестованы.

По информации Организации Объединенных Наций, во время протестов погибли более 300 человек, а высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что беспорядки унесли жизни 200 протестующих и работников сил безопасности.

Что стало причиной протестов

Недовольство в иранском обществе нарастало давно. Катализатором невиданной волны народного возмущения стала гибель 22-летней девушки, задержанной полицией морали за свободно одетый хиджаб. Спонтанные протесты быстро превратились в общенациональный акт неповиновения режиму, правившему после исламской революции в 1979 году.

Женщины и девушки по всему Ирану сжигают на камеры хиджабы и стригут волосы. Вслед за ними в знак солидарности то же делают женщины по всему миру, от Сирии до Франции (и даже те, кто носит хиджаб добровольно).

Хиджаб – накидка из ткани на лицо и тело – стал обязательным для женщин в Иране после победы исламской революции в 1979 году. Те, кто нарушает строгие правила его ношения на улице, могут подвергнуться нападениям и арестам.

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