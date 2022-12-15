У Білому домі не підтвердили інформацію про передачу Україні ППО Patriot

У Адміністрації президента США відмовились підтвердити чи спростувати цю інформацію

У Адміністрації президента США поки не можуть підтвердити інформацію про те, що Вашингтон планує поставити Україні системи ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, інформує Rai News.

"Я не можу підтвердити повідомлення преси щодо постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили та відправимо до Києва", - сказав він.

Кірбі додав, що США дійсно готують ще один пакет військової допомоги України, в якому основна увага приділяється системам ППО, але він не може повідомити деталей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії відреагували на плани США передати Україні найближчим часом потужні системи ПРО Patriot та пригрозили "непередбачуваними наслідками".

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні підтвердили передавання Україні систем Patriot.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.