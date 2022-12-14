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У Пентагоні підтвердили передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

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У Пентагоні підтвердили передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Фото: Getty Images

Про рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про плани відправити в Україну системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомила кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб.

Вона заявила, що про рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.

Спочатку план передачі має бути погоджений головою Пентагону Ллойдом Остіном, а потім президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС Німеччини прояснили ситуацію із можливістю розмістити в Україні системи ППО Patriot.

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Дата публікації
Перегляди
109
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