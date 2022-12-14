У Пентагоні підтвердили передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Про рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня
У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про плани відправити в Україну системи протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомила кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб.
Вона заявила, що про рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.
Спочатку план передачі має бути погоджений головою Пентагону Ллойдом Остіном, а потім президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України.
Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС Німеччини прояснили ситуацію із можливістю розмістити в Україні системи ППО Patriot.
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