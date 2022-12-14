15 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 15 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Авакума. Він вважається восьмим з 12 малих пророків. На жаль у Святому Писанні неможливо знайти відомості про його життя чи походження. Однак існує версія, що Авакум був сучасником пророка Єремії та жив до вавилонського потоку. Також за легендами він помер за два роки до того, як іудеї повернулися з Вавилону.

В народі на честь святого 15 грудня називали Авакум Крижаний.

Церковне свято 15 грудня — день пам'яті Афанасія Печерського

Святий вів самітницький спосіб життя у Києво-Печерській лаврі. За інформацією він довгий час хворів, а коли помер, то братія прийшла його ховати на третій день. Люди дуже здивувалися, адже побачили, що Афанасій сидить собі і плаче. Тоді попросили Афанасія розповісти, як він воскрес, що він бачив у загробному житті. Нічого він не відповів на це, лише сказав одне слово: "Рятуйтеся". Потім порадив молитися Господу та ніколи не зраджувати його у вірі.

Сказавши таке передбачення, Афанасій пішов у печеру і жив там ще 12 років. Харчувався святий лише водою і хлібом. Помер 1176 року.

Православне свято — день пам'яті мучениці Миропії

Жила Миропія у II столітті, народилася в благочестивій сім'ї. В той час гоніння за християнами почав імператор Деків. Дівчина разом зі своює матір'ю поїхала до Хіосу. Незабаром туди прибув також воєначальник Нумерій. Одного з вірян він замучив до смерті, а потім наказав кинути розтерзане тіло звірам на поживу. Щоб інші віряни не поховали тіло, поставив поряд варту.

Миропія вирішила зачекати, поки всі заснуть, а тоді забрала тіло та поховала його. Нумерій дуже розгнівався на варту, наказав знайти останки, інакше стратить воїнів. Миропії стало шкода невинних стражників, тому вона вийшла та зізналася про свої діяння. За це її кинули до в'язниці, довго мучили, а потім стратили.

Прикмети 15 грудня

Народні прикмети 15 грудня / Фото: Pexels

хохляться птахи — буде негода;

іде дощ — ще 40 і 1 день погода буде гарною;

снігу та інею багато, земля промерзла — наступний рік буде врожайним;

каркають ворони — чекайте на хуртовину.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонено стригти волосся та нігті, серед слов'ян навіть існувала думка, якщо цю заборону порушити, можна вкоротити собі віку. Не варто підбирати на вулиці незнайомі предмети, а ще починати нові справи та фізично працювати. Також не піддавайтеся ліні — краще віднайти баланс.

Що можна робити завтра, 15 грудня

Краще цього дня помовчати. Навіть існує повір'я, що слова, сказані 15 грудня, зруйнують людську долю. Помоліться святому Афанасію Печерському, щоб він допоміг у справах та зцілив від хвороб.

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