15 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

15 декабря в православном календаре день памяти святого Аввакума. Он считается восьмым из 12 малых пророков. К сожалению, в Священном Писании невозможно найти сведения о его жизни или происхождении. Однако существует версия, что Аввакум был современником пророка Иеремии и жил в поток вавилонского. Также по легендам он умер за два года до того, как иудеи вернулись из Вавилона.

В народе в честь святого 15 декабря называли Аввакум Ледяной.

Церковный праздник 15 декабря – день памяти Афанасия Печерского

Святой вел одинокий образ жизни в Киево-Печерской лавре. По информации он долгое время болел, а когда умер, братия пришла его хоронить на третий день. Люди очень удивились, ведь увидели, что Афанасий сидит себе и плачет. Тогда попросили Афанасия рассказать, как он воскрес, что видел в загробной жизни. Ничего он не ответил на это, только сказал одно слово: "Спасайтесь". Затем посоветовал молиться Господу и никогда не изменять ему в вере.

Сказав такое предсказание, Афанасий ушел в пещеру и жил там еще 12 лет. Питался святой только водой и хлебом. Умер в 1176 году.

Православный праздник – день памяти мученицы Миропии

Жила Миропия во II веке, родилась в благочестивой семье. В то время гонение за христианами начал император Деков. Девушка вместе со своей матерью уехала в Хиос. Вскоре туда прибыл военачальник Нумерий. Одного из верующих он замучил до смерти, а затем приказал бросить растерзанное тело зверям в пищу. Чтобы другие верующие не похоронили тело, поставил рядом охрану.

Миропия решила подождать, пока все уснут, а потом забрала тело и похоронила его. Нумерий очень рассердился на стражу, приказал найти останки, иначе казнит воинов. Миропии стало жалко невинных стражников, поэтому она вышла и призналась о своих действиях. За это ее бросили в тюрьму, долго мучили, а затем казнили.

Приметы 15 декабря

Народные приметы 15 декабря / Фото: Pexels

хохлятся птицы — будет ненастье;

идет дождь – еще 40 и 1 день погода будет хорошей;

снега и инея много, земля промерзла – следующий год будет урожайным;

каркают вороны – ждите вьюгу.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещено стричь волосы и ногти, среди славян даже было мнение, если этот запрет нарушить, можно покончить с собой. Не стоит подбирать на улице незнакомые предметы, а начинать новые дела и физически работать. Также не поддавайтесь лени – лучше найти баланс.

Что можно делать завтра, 15 декабря

Лучше в этот день помолчать. Даже существует поверье, что слова, произнесенные 15 декабря, разрушат человеческую судьбу. Помолитесь святому Афанасию Печерскому, чтобы он помог в делах и исцелил от болезней.

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