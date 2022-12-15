Молдова увеличит свой оборонный бюджет для закупки средств ПВО

В Молдове правительство приняло решение об увеличении оборонного бюджета, чтобы приобрести для страны средства противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Министерства обороны Молдовы Анатолий Носатый.

Сообщается, что оборонный бюджет соседней страны вырастет на 68,2% и составит 2 млрд. 21 млн. леев. Причиной увеличения Минобороны страны назвали недавние падения российских ракет на территории страны.

Глава Минобороны Молдовы отметил, что деньги пойдут на усиление безопасности страны в сфере воздушной обороны, однако пока речь идет только о радаре. Он добавил, что Молдова сможет купить систему ПВО не раньше чем через год.

"Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством или граждане захотят пойти другим путем, и пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны", — сказал Носатый.

Напомним, ранее сообщалось, что во внешнеполитическом ведомстве Молдовы подчеркнули, что Россия несет огромные угрозы безопасности соседних с Украиной государств.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Молдове и Ирландии признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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