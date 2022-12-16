Українські сили ППО значно підвищили свою ефективність за період війни - Резніков

Під час попередньої атаки сили ППО збили 60 з 70 ракет

Українські системи ППО з початку повномасштабного вторгнення російських агресорів підвищили свою ефективність з 50% до 80%, а під час масованої ракетної атаки 5 грудня збили 60 із 70 ракет, які летіли на Україну.

Про це заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков в інтервʼю The Guardian.

Також читайте Німеччина передала Україні додаткові ракети для ППО IRIS-T

Він нагадав, що під час попередньої масованої ракетної атаки, яка була 5 грудня, українські сили ППО збили 60 ракет з 70, які випустили російські агресори.

Резніков зазначив, що українські військові використали комбінацію систем ППО, які були подаровані західними партнерами, а також радянські системи і мобільні кулеметні групи для відбиття атаки.

Нагадаємо, раніше прессекретар Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не дозволять "російським коментаторам" диктувати військову допомогу, яку адміністрація президента Джо Байдена надає Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні підтвердили передавання Україні систем Patriot.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.