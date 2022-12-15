Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Уряди країн-членів Євросоюзу погодили 15 грудня 9-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Про це повідомляє Reuters.

Санкційний пакет буде оформлено за допомогою того, що ЄС називає "письмовою процедурою", до обіду 16 грудня.

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"Санкції узгоджені. Письмова процедура – до завтрашнього обіду", – сказав один із дипломатів.

Зауважимо, що напередодні посли країн ЄС не могли дійти згоди щодо санкцій проти РФ і основною проблемою стало питання обмежень на постачання добрив з країни-агресорки.

Нагадаємо, 12 грудня лідери "Великої сімки" заявили про плани відмовитись від нафти та нафтопродуктів російського походження. Члени G7 також запевнили, що чинитимуть тиск на тих, хто ухиляється від санкцій та підриває їх.

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