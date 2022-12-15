Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России – СМИ

Санкционный пакет будет оформлен уже 16 декабря.

Правительства стран-членов Евросоюза согласовали 15 декабря 9-й пакет санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Санкционный пакет будет оформлен с помощью того, что ЕС называет "письменной процедурой", до обеда 16 декабря.

"Санкции согласованы. Письменная процедура – до завтрашнего обеда", – сказал один из дипломатов.

Заметим, что накануне послы стран ЕС не могли прийти к согласию по поводу санкций против РФ и основной проблемой стал вопрос ограничений на поставку удобрений из страны-агрессора.

Напомним, 12 декабря лидеры "Большой семерки" заявили о планах отказаться от нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Члены G7 также заверили, что будут оказывать давление на уклоняющихся от санкций и подрывающих их.

ЕС пытается согласовать 9 пакет санкций против РФ и разблокировать 18 миллиардов помощи Украине

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