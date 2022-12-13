Великобритания ввела санкции против РФ и Ирана: что известно

Ограничение наложено за атаки на украинские города и поставки дронов.

Великобритания объявила о новом "пакете из 16 санкций" против российских военачальников и иранских чиновников в связи с агрессией против Украины.

Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что ограничения ввели против 12 представителей командования российских вооруженных сил, непосредственно принимавших участие в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины.

В частности, под санкции попал генерал-майор Роберт Баранов. По данным Bellingcat, он возглавлял главный вычислительный центр ВС РФ, сотрудники которого наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.

В свою очередь, The Guardian пишет о санкциях против четырех иранцев. В частности, совладельца и руководителя MADO, иранского производителя двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщает Sky News, осудил использование Кремля иранских беспилотников. По его словам, соглашения Москвы и Тегерана угрожают глобальной безопасности.

"Мы привлекаем их отчаянный альянс к ответственности. Соединенное Королевство только наложило санкции на высокопоставленных российских и иранских деятелей в ответ на отвратительные удары по гражданским целям", — подчеркнул дипломат.

Напомним, Великобритания 9 декабря ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана. Они нацелены на 30 человек и организаций, подавляющих основные свободы по всему миру. В частности, среди них сотрудник ФСБ России в аннексированном Крыму Андрей Тишенин и Артур Шамбазов.

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