Отравление угарным газом: симптомы и как уберечься

Угарный газ могут выделять дровяные, газовые, угольные печи и камины, двигатели внутреннего сгорания, бензиновые или дизельные генераторы.

Отравления угарным газом чаще случаются зимой. Он влияет на кровеносную систему организма – кровь теряет способность переносить кислород, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.

Степень отравления зависит от концентрации угарного газа и времени, в течение которого человек его вдыхал, рассказал заведующий Центром по лечению острых отравлений Александр Михайленко.

Симптомы отравления угарным газом

Среди симптомов: головная боль, слабость, чувство усталости, тошнота, учащенное дыхание, головокружение, спутанное сознание.

Михайленко отметил, что самая опасная при отравлении угарным газом – гипоксия. Это сильный дефицит кислорода, который может привести к необратимым повреждениям мозга, сердца или легких.

Первая помощь при отравлении угарным газом

Чтобы оказать первую помощь, пострадавшего нужно вынести на улицу и вызвать скорую. Под голову можно положить подушку или свернутое одеяло и расстегнуть тугую одежду.

"Опасные соединения, которые образуются в организме человека при отравлении угарным газом, неустойчивы. На свежем воздухе они быстро распадаются", – пояснил Михайленко.

Что может выделять угарный газ

Угарный газ могут выделять дровяные, газовые, угольные печи и камины, а также двигатели внутреннего сгорания. Например, бензиновые или дизельные генераторы. Их необходимо устанавливать только на улице.

Как уберечься от отравления угарным газом

Чтобы уберечься от отравления, нужно регулярно проверять вентиляционные каналы и дымоходы, проветривать помещение. Можно также установить специальный прибор для определения концентрации угарного газа.

Нельзя оставлять включенные газовые приборы без присмотра, а также камины и буржуйки. Для обогрева помещения разрешается использовать только предназначенные для этого приборы. К примеру, запрещено обогревать квартиру газовой плитой. Осторожными следует быть и с туристическими горелками.

При малейших подозрениях на отравление угарным газом необходимо выключить все приборы, которые могут его выделять. Открыть окна и впустить воздух в помещение. Вызвать аварийную газовую службу 104 или спасателей по номеру 101.

Угарный газ: чего он так опасен и как выявить симптомы отравления – парамедик Ярослав Вус

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