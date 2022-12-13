Отруєння чадним газом: симптоми та як вберегтися

Чадний газ можуть виділяти дров’яні, газові, вугільні печі та каміни, двигуни внутрішнього згорання, бензинові або дизельні генератори.

Отруєння чадним газом частіше трапляються взимку. Він впливає на кровоносну систему організму - кров втрачає здатність переносити кисень, а організм швидко починає відчувати його нестачу.

Ступінь отруєння залежить від концентрації чадного газу і часу, протягом якого людина його вдихала, розповів завідувач Центру по лікуванню гострих отруєнь Олександр Михайленко.

Симптоми отруєння чадним газом

Серед симптомів: головний біль, слабкість, відчуття втоми, нудота, прискорене дихання, запаморочення, сплутана свідомість.

Михайленко зазначив, що найнебезпечніша при отруєнні чадним газом – гіпоксія. Це сильний дефіцит кисню, який може призвести до незворотних пошкоджень мозку, серця або легень.

Перша допомога при отруєнні чадним газом

Щоб надати першу допомогу, постраждалого потрібно винести на вулицю та викликати швидку. Під голову можна покласти подушку або згорнуту ковдру і розстібнути тугий одяг.

"Небезпечні сполуки, які утворюються в організмі людини при отруєнні чадним газом, нестійкі. На свіжому повітрі вони швидко розпадаються", - пояснив Михайленко.

Що може виділяти чадний газ

Чадний газ можуть виділяти дров’яні, газові, вугільні печі та каміни, а ще двигуни внутрішнього згорання. Наприклад, бензинові або дизельні генератори. Їх необхідно встановлювати лише на вулиці.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Щоб уберегтися від отруєння, потрібно регулярно перевіряти вентиляційні канали та димоходи, провітрювати приміщення. Можна також встановити спеціальний прилад для визначення концентрації чадного газу.

Не можна залишати ввімкнені газові прилади без нагляду, а також каміни та буржуйки. Для обігріву приміщення дозволяється використовувати лише призначені для цього прилади. Наприклад, заборонено обігрівати квартиру газовою плитою. Обережними варто бути й з туристичними пальниками.

При найменших підозрах на отруєння чадним газом необхідно вимкнути усі прилади, які можуть його виділяти. Відкрити вікна та впустити повітря у приміщення. Викликати аварійну газову службу 104 або рятувальників за номером 101.

Чадний газ: чого він такий небезпечний і як виявити симптоми отруєння – парамедик Ярослав Вус

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