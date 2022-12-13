На Одещині вибухнув газовий балончик на 19-му поверсі: утворилася дірка в квартирі (фото)

В селі Ліски на Одещині у квартирі на 19-му поверсі вибухнув туристичний газовий балончик. Унаслідок вибуху зруйнувалася фасадна стіна та вікна, там утворилася дірка.

Про це повідомили в Головному управління ДСНС України в Одеській області.

Загиблих та постраждалих немає. Причина вибуху встановлюється.

На фото з місця події видно, що плитка із туристичним газовим балончиком стояла на електричній плиті на кухні.

У ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні в неділю, 11 грудня, пролунав вибух у багатоповерхівці. У квартирі на 9-му поверсі вибухнув газовий балон. Люди не постраждали, а от вікна в помешканні вибило.

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