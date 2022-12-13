Велика Британія "відкрита" до ідеї надання Україні зброї далекого радіусу дії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він "відкритий" до ідеї про постачання Україні систем зброї більшої дальності, якщо Росія продовжить атакувати міста та цивільну інфраструктуру України.

Про це повідомляють Voanews.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи у парламенті, звернувся до міністра оборони країни Бена Воллеса з питанням, чи можливе постачання Україні ракетних систем великої дальності для знищення або пошкодження місць запуску безпілотників.

"Я постійно переглядаю системи зброї, які ми можемо надати. Ми також маємо в наших запасах потенційні системи зброї, які мають довший радіус дії, і якщо росіяни продовжуватимуть націлюватися на цивільні райони та намагатимуться порушити ці принципи Женевської конвенції, тоді я буду відкритим, щоб подивитись, що ми будемо робити далі" - сказав Воллес.

Цього року Велика Британія виділила на підтримку Україні 3,8 мільярда фунтів стерлінгів з лютого цього року. Сюди входить допомога зброєю,військова підготовка та гуманітарна допомога.

Нагадаємо, що Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для бойових гелікоптерів Sea King.Незабаром авіація ЗСУ вперше поповниться західною технікою.

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