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Британія підготувала 10 українських екіпажів для бойових гелікоптерів Sea King: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Британія підготувала 10 українських екіпажів для бойових гелікоптерів Sea King: відео

Фото: скриншот з відео

Тренування українських військових відбувалося на базі Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

У Британії пройшли підготовку 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King. Незабаром українська авіація вперше поповниться західною технікою. 

Відео навчань українських екіпажів опублікувала у Twitter пресслужба Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві нагадали, що Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї постійної військової допомоги. 

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що перший із трьох вертольотів уже прибув до України.

Westland WS-61 Sea King — це британська модифікація однойменного американського гелікоптера, відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

Вперше цей вертоліт був збудований у США наприкінці 1950-х років у розпал холодної війни як один із засобів протичовнової оборони. Британський авіавиробник суттєво модифікував цю модель вертольота. 

Британський гелікоптер відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce Gnome, протичовновими системами британського виробництва та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом. Крім того, британський варіант Sea King, відомий як Commando, був розроблений для використання як військовий транспортний вертоліт, який може взяти на борт до 28 повністю екіпірованих військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.  

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Дата публікації
Перегляди
77
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