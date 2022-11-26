Британія підготувала 10 українських екіпажів для бойових гелікоптерів Sea King: відео

У Британії пройшли підготовку 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King. Незабаром українська авіація вперше поповниться західною технікою.

Відео навчань українських екіпажів опублікувала у Twitter пресслужба Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві нагадали, що Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї постійної військової допомоги.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/eC5p2kwh60 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 26, 2022

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що перший із трьох вертольотів уже прибув до України.

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Westland WS-61 Sea King — це британська модифікація однойменного американського гелікоптера, відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

Вперше цей вертоліт був збудований у США наприкінці 1950-х років у розпал холодної війни як один із засобів протичовнової оборони. Британський авіавиробник суттєво модифікував цю модель вертольота.

Британський гелікоптер відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce Gnome, протичовновими системами британського виробництва та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом. Крім того, британський варіант Sea King, відомий як Commando, був розроблений для використання як військовий транспортний вертоліт, який може взяти на борт до 28 повністю екіпірованих військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

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