Росіяни обстріляли з гранатомета прикордонне село на Сумщині

У суботу, 26 листопада, близько 16:30 російські війська обстріляли прикордонне село Білопільської громади, що у Сумській області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти використали для атаки станковий гранатомет. За словами керівника Сумщини, 20 боєприпасів зірвалися на території. Обійшлося без руйнувань. Живицький також не повідомляє про потерпілих.

"Дякую нашим захисникам та захисницям! Тихої всім ночі", - написав голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Росія у суботу, 26 листопада, ракетами обстріляла Дніпро. Через ракетний удар постраждало 13 людей. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак.

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