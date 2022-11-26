Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли з гранатомета прикордонне село на Сумщині

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
441
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли з гранатомета прикордонне село на Сумщині

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Обійшлося без руйнувань.

У суботу, 26 листопада, близько 16:30 російські війська обстріляли прикордонне село Білопільської громади, що у Сумській області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти використали для атаки станковий гранатомет. За словами керівника Сумщини, 20 боєприпасів зірвалися на території. Обійшлося без руйнувань. Живицький також не повідомляє про потерпілих. 

"Дякую нашим захисникам та захисницям! Тихої всім ночі", - написав голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Росія у суботу, 26 листопада, ракетами обстріляла Дніпро. Через ракетний удар постраждало 13 людей. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак.

Читайте також:

Львів'яни згуртувались задля тепла бійців, випробувають нововведення в місті

Львів'яни згуртувались задля тепла бійців, випробувають нововведення в місті

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
441
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація