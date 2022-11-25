Очільник МЗС Великої Британії вперше прибув до Києва: що відомо

Це перший візит Клеверлі в Україну відтоді, як він обійняв посаду міністра закордонних справ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі перебуває з візитом в Україні. Сьогодні, 25 листопада, він зустрінеться із керівництвом України.

Про це повідомляє Guardian.

За даними видання, Клеверлі прибув до Києва, аби засвідчити належну і непохитну підтримку Великої Британії Україні, щоб вона мала можливість перемогти у розв’язаній Росією жорстокій війни та у її намаганнях зламати рішучість українців.

Відомо, що британський посадовець представить пакет підтримки на три мільйони фунтів, який передбачає кошти на реконструкцію шкіл, карет швидкої допомоги, допомогу жертвам сексуального насильства. Основна частина фінансування піде на нещодавно звільнені території на півдні України, зокрема в Херсон.

Нещодавно прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів. За словами Сунака, британська військова допомога Україні 2022 року вже перевищила 2,3 мільярда фунтів.

Військова допомога Україні від Великої Британії

Напередодні ЗМІ повідомили, що Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Зазвичай ракети Brimstone 2 запускаються з винищувачів, проте українські військові використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час нещодавнього візиту до Києва повідомив про новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Окрім того, Сполучене Королівство надасть спеціальне зимове обладнання для українських військових, а також гуманітарну допомогу на загальну суму 16 млн фунтів.

Зеленський і Джонсон анонсували, як Велика Британія додатково допоможе Україні

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