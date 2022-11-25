Глава МИД Великобритании впервые прибыл в Киев: что известно

Это первый визит Клеверли в Украину с тех пор, как он вступил в должность министра иностранных дел.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли находится с визитом в Украину. Сегодня, 25 ноября, он встретится с руководством Украины.

Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, Клеверли прибыл в Киев, чтобы подтвердить надлежащую и непреклонную поддержку Великобритании Украине, чтобы она имела возможность победить в развязанной Россией жестокой войны и в ее попытках сломить решительность украинцев.

Известно, что министр представит пакет поддержки на три миллиона фунтов, предусматривающий средства на реконструкцию школ, карет скорой помощи, помощь жертвам сексуального насилия. Основная часть финансирования пойдет на недавно освободившиеся территории на юге Украины, в частности, в Херсон.

Недавно премьер Британии Риши Сунак во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 миллионов фунтов. По словам Сунака, британская военная помощь Украине в 2022 году уже превысила 2,3 миллиарда фунтов.

Военная помощь Украине от Великобритании

Накануне СМИ сообщили, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Обычно ракеты Brimstone 2 запускаются с истребителей, однако украинские военные используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время недавнего визита в Киев сообщил о новом пакете военной противовоздушной помощи, который будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

Кроме того, Соединенное Королевство предоставит специальное зимнее оборудование для украинских военных, а также гуманитарную помощь на общую сумму 16 млн. фунтов.

Зеленский и Джонсон анонсировали, как Великобритания дополнительно поможет Украине

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