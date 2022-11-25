Що з доларом і євро перед вихідними: курс валют на 25 листопада в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 25 листопада, залишився на рівні попереднього показника - 40,50 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 15 копійок - до 41,35 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Днем раніше, 24 листопада, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,50 грн/дол., євро коштував 41,20 грн/євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,57 грн/дол.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі). У МВФ своєю чергою заявили, що очікують наступного року відновлення зростання економіки України, однак зазначають, що воно буде слабким. За результатами ж 2022 року економіка України впаде на 30%.

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