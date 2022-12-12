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Ще одне джерело світла: як самостійно під'єднати лампочку до автомобільного акумулятора

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Ще одне джерело світла: як самостійно під'єднати лампочку до автомобільного акумулятора

Як підключити лампочку до акумулятора

Під'єднати лампочку до акумулятора, щоб вона світилась, з нашою інструкцією нескладно. Як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua

До автомобільного акумулятора  можна підключати не лише ноутбуки, телефон, різноманітні світлові прилади, в тому числі звичайні лампочки. Таким чином можна забезпечити безперебійне світло протягом восьми годин.

Що потрібно для підключення лампочки до акумулятора:

  • Автомобільний стартерний акумулятор із напругою  не меншою за 12V. Для зарядки акумулятора звичайно потрібний автомобільний зарядний пристрій. 
  • Інвертор для перетворення напруги 12V на 220. Для заряджання смартфонів, ноутбуків, павербанків, ламп достатньо  інвертора до 400-500 Вт. 
  • Звичайна лампочка на 220V, можна використовувати енергоощадну.
  • Для під'єднання лампочки подовжувач з однією виделкою та патроном.
  • Затискачі - «крокодили, призначення яких якраз з'єднати акумулятор з інвертором - перетворювачем напруги. Одним кінцем, гніздом вони підʼєднуються до інвертора, а затискачами кріпляться до клем акумулятора. Якщо інвертор йде у комплекті із затискачами, купувати їх окремо не потрібно. 

Як приєднати лампочку до акумулятора 

  • Під'єднайте затискачі до інвертора.  "Крокодили"з'єднайте з інвертором за допомогою спеціального гнізда, тією стороною, яка входить у гніздо. Якщо інвертор з "крокодилами", це робити не потрібно,  переходьте до наступного кроку.
  •  Приєднати інвертор  до клем акумулятора за допомогою "крокодилів" - затискачів, схожих на прищіпку. Дуже важливо, правильно під'єднати прищіпки за полюсами, підказкою є колір затискачів.
  • Завершальний крок — увімкнення  лампочки. Для цього вставте виделку продовжувача в гніздо  інвертора. До іншого краю, де патрон, вкрутіть лампочку.
  • Переконайтесь, що клеми акумулятора міцно зафіксовані. Обов’язково вмикайте спочатку інвертор, а потім лампочку.

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Перегляди
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