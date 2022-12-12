Ще одне джерело світла: як самостійно під'єднати лампочку до автомобільного акумулятора

Під'єднати лампочку до акумулятора, щоб вона світилась, з нашою інструкцією нескладно. Як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua
До автомобільного акумулятора можна підключати не лише ноутбуки, телефон, різноманітні світлові прилади, в тому числі звичайні лампочки. Таким чином можна забезпечити безперебійне світло протягом восьми годин.
Що потрібно для підключення лампочки до акумулятора:
- Автомобільний стартерний акумулятор із напругою не меншою за 12V. Для зарядки акумулятора звичайно потрібний автомобільний зарядний пристрій.
- Інвертор для перетворення напруги 12V на 220. Для заряджання смартфонів, ноутбуків, павербанків, ламп достатньо інвертора до 400-500 Вт.
- Звичайна лампочка на 220V, можна використовувати енергоощадну.
- Для під'єднання лампочки подовжувач з однією виделкою та патроном.
- Затискачі - «крокодили, призначення яких якраз з'єднати акумулятор з інвертором - перетворювачем напруги. Одним кінцем, гніздом вони підʼєднуються до інвертора, а затискачами кріпляться до клем акумулятора. Якщо інвертор йде у комплекті із затискачами, купувати їх окремо не потрібно.
Як приєднати лампочку до акумулятора
- Під'єднайте затискачі до інвертора. "Крокодили"з'єднайте з інвертором за допомогою спеціального гнізда, тією стороною, яка входить у гніздо. Якщо інвертор з "крокодилами", це робити не потрібно, переходьте до наступного кроку.
- Приєднати інвертор до клем акумулятора за допомогою "крокодилів" - затискачів, схожих на прищіпку. Дуже важливо, правильно під'єднати прищіпки за полюсами, підказкою є колір затискачів.
- Завершальний крок — увімкнення лампочки. Для цього вставте виделку продовжувача в гніздо інвертора. До іншого краю, де патрон, вкрутіть лампочку.
- Переконайтесь, що клеми акумулятора міцно зафіксовані. Обов’язково вмикайте спочатку інвертор, а потім лампочку.
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