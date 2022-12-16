Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против РФ: что известно

Европейский Союз официально согласовал девятый пакет санкций против агрессора Российской Федерации.

Об этом 16 декабря сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что приветствует договоренности о девятом пакете ограничений относительно Москвы. Касается они, в частности, техники, финансов и средств массовой пропаганды.

"Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей", — отметила фон дер Ляен.

Что известно о санкциях в 9 пакете

Отмечается, что под санкции в ЕС попали находящиеся под влиянием Кремля российские каналы и "распространяют российскую дезинформацию и пропаганду", — добавляют в Европейской комиссии. Речь идет о "НТВ", "Первом канале", "России 1" и "РЕН ТВ".

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в целом санкции наложены против 410 организаций. они также распространяются на экспорт технологий двойного назначения. Речь идет о химических веществах, IT-оборудовании, дронах/двигателях дронов и электронике. Благодаря этому усложняются условия изготовления или ремонта вооружения.

"Сейчас ограничен прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны. Например, Ирану, где есть подозрения, что они будут использоваться в России", -подчеркивают в Еврокомиссии.

Евросоюз также расширил инвестиционные запреты против российского энергетического и добывающего секторов, а также рекламы, маркетинговых исследований, проведение опросов общественного мнения для российского бизнеса.

В свою очередь глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что под ограничения ЕС попали 168 российских компаний. "Прежде всего, военно-промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов", — добавил он.

Напомним, на саммите стран Европейского Союза участники договорились увеличить военную поддержку Украины. В частности, нарастить поставки систем ПВО и оборудования для разминирования территории. Страны договорились усиливать давление на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну против Украины.

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