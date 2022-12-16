Девятый пакет санкций против РФ: ЕС запретил экспорт двигателей для беспилотников в Россию и Иран

В пятницу, 16 декабря, Совет ЕС утвердил девятый пакет новых санкций против России. В частности, ограничен прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любые третьи страны, как Иран.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

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Отмечается, пакет включает в себя ряд мер, направленных на серьезный удар по российской экономике и возможности продолжения ее агрессии. В частности, ЕС вводит новые меры по экспортному контролю и ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем значительного расширения списка субъектов, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Санкции будут применяться до 168 дополнительных субъектов, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ.

"ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космонавтикой, чтобы включить авиационные двигатели и их части. Этот запрет будет касаться как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов, то есть теперь будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в РФ", — сказано в сообщении.

Напомним, 16 декабря Европейский Союз официально согласовал девятый пакет санкций против агрессорки Российской Федерации. Среди других ограничений касаются техники, финансов и пропагандистских медиа. Под санкции попали российские каналы, "распространяющие российскую дезинформацию и пропаганду". Речь идет о "НТВ", "Первом канале", "России 1" и "РЕН ТВ".

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