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Военная техника Беларуси замечена у литовской границы: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2052
Время на прочтение
1 мин
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Военная техника Беларуси замечена у литовской границы: видео

Фото: Минобороны Беларуси

Танки и БМП передвигались утром 16 декабря возле агрогородка Поречье в Гродненской области РБ.

Военная техника республики Беларусь подмечена у литовской границы.

Об этом сообщает в Twitter белорусский оппозиционный канал Сharter97.org

"Танки и БМП передвигались сегодня утром (16 декабря – ред.) возле агрогородка Поречье в Гродненской области. До границы с Литвой около 5 км", — говорится в сообщении.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

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Дата публикации
Просмотры
2052
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