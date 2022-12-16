Военная техника Беларуси замечена у литовской границы: видео

Танки и БМП передвигались утром 16 декабря возле агрогородка Поречье в Гродненской области РБ.
Военная техника республики Беларусь подмечена у литовской границы.
Об этом сообщает в Twitter белорусский оппозиционный канал Сharter97.org
"Танки и БМП передвигались сегодня утром (16 декабря – ред.) возле агрогородка Поречье в Гродненской области. До границы с Литвой около 5 км", — говорится в сообщении.
Военная техника РБ отмечена возле литовской границы.— Сharter97.org (@charter_97) December 16, 2022
Танки и БМП передвигались сегодня утром у агрогородка Поречье в Гродненской области. До границы с Литвой около 5 км. pic.twitter.com/QlpzbGanCU
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.
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