Военная техника Беларуси замечена у литовской границы: видео

Танки и БМП передвигались утром 16 декабря возле агрогородка Поречье в Гродненской области РБ.

Военная техника республики Беларусь подмечена у литовской границы.

Об этом сообщает в Twitter белорусский оппозиционный канал Сharter97.org

"Танки и БМП передвигались сегодня утром (16 декабря – ред.) возле агрогородка Поречье в Гродненской области. До границы с Литвой около 5 км", — говорится в сообщении.

Военная техника РБ отмечена возле литовской границы.



Танки и БМП передвигались сегодня утром у агрогородка Поречье в Гродненской области. До границы с Литвой около 5 км. pic.twitter.com/QlpzbGanCU — Сharter97.org (@charter_97) December 16, 2022

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

Беларусь готовится к наступлению: ВСУ идут вперед - россияне уничтожают Херсон