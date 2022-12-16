Зеленський заявив, що новий пакет санкцій ЄС не повинен стати останнім

Український президент наголосив, що тиск на державу-агресорку потрібно посилювати, зокрема через санкційну політику.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам та громадськості тих країн, які боролися за більш потужний пакет антиросійських санкцій, який було схвалено Євросоюзом.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення.

"Євросоюз затвердив дев’ятий пакет санкцій проти Росії за війну. Дев’ятий, але, очевидно, не останній. Бо очевидно, що тиск потрібно посилювати", - заявив український лідер.

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Зеленський запевнив, що українська влада продовжить працювати з Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, із громадськістю Європи, щоб "наявна санкційна політика працювала на закінчення війни й не давала Росії неправильних сигналів – сигналів, що нібито хтось готовий послаблювати тиск".

"Я дякую всім, хто зберігає принциповість! Слава всім, хто працює заради нашої перемоги!" - завершив президент.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Російської Федерації.

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