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США "вдарили" новими санкціями проти ПВК "Вагнер"

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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США "вдарили" новими санкціями проти ПВК "Вагнер"

Фото: Associated Press

Цей крок є демонстрацією підтримки Володимира Зеленського, який відвідав сьогодні відвідує США.

Адміністрація Байдена запровадила нові обмеження на експорт технологій для російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Reuters.

Тепер Пригожин та його підопічні зіткнуться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, створених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.

"Група "Вагнера" є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, яка активно вчиняє злочини та порушує права людини в Україні", — заявив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез. "Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення недержавним структурам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від хиткої армії Путіна, що США без вагань діятимуть проти них".

На думку видання, таким кроком Штати хочуть продемонструвати свою підтримку президенту Володимирові Зеленському на тлі його візиту у Вашингтон.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський здійснює перший закордонний візит від початку повномасштабного вторгнення. Глава держави вирушив до Сполучених Штатів. Він провів переговори з Джо Байденом та виступив у Конгресі США.

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Дата публікації
Перегляди
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