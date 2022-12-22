США "ударили" новыми санкциями против ЧВК "Вагнер"

Администрация Байдена ввела новые ограничения на экспорт технологий для российского ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Reuters.

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Теперь Пригожин и его подопечные столкнутся с новыми жесткими ограничениями на доступ к технологиям, созданным в любой точке мира с помощью американского оборудования.

"Группа "Вагнера" является одной из самых известных организаций наемников в мире, активно совершающей преступления и нарушающей права человека в Украине", — заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез. " Сегодня мы посылаем четкое сообщение негосударственным структурам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шаткой армии Путина, что США без колебаний будут действовать против них".

По мнению издания, таким шагом Штаты хотят продемонстрировать свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому на фоне визита в Вашингтон.

Напомним, что президент Владимир Зеленский совершает первый заграничный визит с начала полномасштабного вторжения. Глава государства отправился в Соединенные Штаты. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

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