22 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 декабря, в православном календаре день иконы Божией Матери "Неожиданная Радость". Этот образ носит такое название потому, что люди, обращающиеся к Богородице со своими молитвами, всегда получают помощь и радость.

Также верующие 22 декабря чтят память святой Анны.

Церковный праздник 22 декабря – день памяти святителя Софрония.

Жил Софроний в VI веке и родился в благочестивой семье. Много молился и даже читал Священное Писание с юных лет. Когда юноша узнал силу Бога, он стал поститься, помогать бедным, вести только добродетельную жизнь и проповедовать христианство. На Кипре в то время скончался епископ и народ захотел, чтобы его место занял Софроний. Святитель согласился и долгое время правил своей паствой.

Приметы 22 декабря

Народные приметы 22 декабря / Фото: Pexels

на деревьях иней — ждите пасмурную погоду на Новый год;

днем снегопад — ночью будет мороз;

на деревьях снежное кружево – в следующем году ждите хорошего урожая;

лучезарный и светлый день на ясную и морозную погоду на Новый год.

Что завтра нельзя делать

После заката наши предки старались не выходить из дома в этот день, а девушки также не выполняли ни одной работы по дому. Беременным запрещалось заниматься рукоделием. Как и в любой другой церковный праздник, 22 декабря не стоит ссориться, обижаться и злословить.

Что можно делать завтра

Православные верующие продолжают Рождественский пост, поэтому лучше есть только пищу растительного происхождения. Обязательно сходите в храм, чтобы помолиться святой Анне или иконе Божией Матери "Неожиданная Радость" о благополучии для своих детей. Беременные женщины часто просят о легких родах.

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