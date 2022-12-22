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Астрологический прогноз на 22 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
438
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела, начатые в этот лунный день, как правило, бывают успешными, поэтому не стоит упускать такой удачный шанс. Общение с окружающими принесет пользу только в том случае, если обе стороны будут в хорошем настроении, в противном случае лучше ограничиться парой-тройкой фраз. 

Символ дня: всходы растений. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: лиловый, аметистовый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: молочный опал, аметист, плазма. 

За какую часть тела отвечает: органы зрения. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу. Нельзя напрягать глаза – работать за компьютером и читать при плохом освещении, при возможности не помешает измерить внутриглазное давление. 

Питание дня: питание в этот день должно быть умеренным – особенно вредными считаются выпечка и мясо. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о будущем, поэтому желательно принять их во внимание. 

Стрижка дня: стрижка сделает женщину очаровательной и притягательной в глазах мужского пола. 

Афоризм дня: "Счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет никаких обязанностей" (Цицерон). 

Ангел-хранитель дня: Сарос – соединяет людей в брачные союзы. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, позволяющие посетить одну из своих прошлых жизней. 

Табу дня: нельзя ничего ломать, даже если речь идет о старых, отживших свой век вещах. 

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Дата публикации
Просмотры
438
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