Астрологический прогноз на 22 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дела, начатые в этот лунный день, как правило, бывают успешными, поэтому не стоит упускать такой удачный шанс. Общение с окружающими принесет пользу только в том случае, если обе стороны будут в хорошем настроении, в противном случае лучше ограничиться парой-тройкой фраз.
Символ дня: всходы растений.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лиловый, аметистовый, сиреневый.
Счастливые камни дня: молочный опал, аметист, плазма.
За какую часть тела отвечает: органы зрения.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу. Нельзя напрягать глаза – работать за компьютером и читать при плохом освещении, при возможности не помешает измерить внутриглазное давление.
Питание дня: питание в этот день должно быть умеренным – особенно вредными считаются выпечка и мясо.
Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о будущем, поэтому желательно принять их во внимание.
Стрижка дня: стрижка сделает женщину очаровательной и притягательной в глазах мужского пола.
Афоризм дня: "Счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет никаких обязанностей" (Цицерон).
Ангел-хранитель дня: Сарос – соединяет людей в брачные союзы.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, позволяющие посетить одну из своих прошлых жизней.
Табу дня: нельзя ничего ломать, даже если речь идет о старых, отживших свой век вещах.
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