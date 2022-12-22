Путин не собирается применять ядерное оружие — ISW

Россия будет запугивать ядерным оружием, но не собирается его использовать

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать ядерные угрозы в своей риторике для успокоения населения своей страны и запугивания стран Запада.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что заявления российского диктатора о ракетах "Сармат" и боеголовке "Авангард" не указывают на подготовку их применения.

Также читайте Хочет оправдаться и обвинить НАТО: в СНБО объяснили манипулятивные заявления Путина о наращивании ядерной силы

"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправого российского сообщества, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", – пояснили в ISW.

Также эксперты проанализировали предварительные высказывания российского руководства о ядерном оружии, чтобы повлиять на Запад и своих граждан, и пришли к выводу, что в Кремле не собираются применять ядерное оружие.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что заявления диктатора Владимира Путина о ядерной триаде являются стандартным "размахиванием ядерной дубиной", ведь ядерное оружие остается последним и единственным козырем диктатора.

Кроме того, ранее российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что Путин морально и психологически готов применить ядерное оружие, но уже не уверен, что такой приказ будет исполнен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.