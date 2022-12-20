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Что может остановить Путина: генерал-майор запаса СБУ назвал конкретные варианты

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Что может остановить Путина: генерал-майор запаса СБУ назвал конкретные варианты

Фото: Associated Press

Нынешние и грядущие огромные потери на фронте для российского диктатора – ничто.

Остановить президента России Владимира Путина в войне против Украины может только опасность лично для него: физическое уничтожение или захват.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун.

"Путина может остановить только опасность лично для него. Все. Если нет опасности – нет того болевого порога, о котором говорят, – 100-200-300 тысяч, миллион погибших. Для него это просто ничто", – убежден Ягун.

"Если он почувствует, что его безопасность в такой призрачной ситуации, что он может быть либо уничтожен, либо непосредственно захвачен, только тогда он начнет двигаться в правильном направлении. До этого, к сожалению, ничего не может повлиять на него", — добавил экс-заместитель. главы СБУ.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на Путина для завершения войны в Украине.

Говорить о войне в Украине с Китаем планирует и госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в начале 2023 года.

Путин хочет полностью "положить" энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы в стране началась настоящая гуманитарная катастрофа. Это входит в его план "максимум" параллельно с прорывом фронта в Бахмуте. Об этом рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илья Кучерива Мария Золкина. Она пояснила, что РФ рассчитывает на создание дипломатических условий в конце зимы для того, чтобы вынудить Запад склонить Украину к переговорам.

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Дата публикации
Просмотры
2893
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