Бахмутская крепость: Зеленский рассказал о борьбе ВСУ с "русским миром" и как поддержать воинов

Президент призвал украинцев поддержать Бахмут и его защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, где бы они ни были, поддержать защищающих Бахмут героев с помощью хештега #фортецябахмут.
Об этом глава государства сказал в видеообращении
"Вернулся из Донетчины, из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут и не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все", – сказал Зеленский.
Он добавил, что на пути к передовой проехал Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку.
"Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас — для всех украинцев и для всего украинского, более того — для всего и всех, кто бережет в себе человечность", — отметил президент.
"Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженную землю, уничтоженную жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои. Именно это они изгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты, и чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники", – рассказал глава государства.
Он поблагодарил всех "наших воинов, защищающих #фортецюбахмут!"
"И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... Поддерживайте наш Бахмут – разорванный, но непокоренный – и его защитников", – призвал Зеленский.
Он также пообещал, что Украина будет делать все возможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у бойцов было все необходимое для побед и результатов, которых ожидают все украинцы и населенные пункты на линии фронта. Это Марьинка, Угледар, Торецк, Соледар, Клещиевка, Луганщина, юг, Крым. Президент подчеркнул, что Украина ничего своего не будет оставлять врагу.
"Эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины", – сообщил глава государства.
Он добавил, что получил от бойцов украинское знамя, которое защитники попросили передать тем, чьи решения очень важны для Украины. Зеленский пообещал это сделать.
Напомним, 20 декабря Зеленский неожиданно приехал в Бахмут – место самых ожесточенных боев на линии фронта. Президент встретился с военными и вручил им государственные награды.
Днем ранее Зеленский сообщил, что Бахмут ломает уже не только российскую армию, а пришедших на замену погибшим оккупантам наемников.
Заметим, президент Украины обратился к лидерам 10 государств Северной Европы, объединенных в The Joint Expeditionary Force, с призывом предоставить государству больше пушек, снарядов, современных танков, которые пока еще не поставляются, более дальнобойные системы залпового огня, современную и действительно эффективную ПВО и тому подобное.
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