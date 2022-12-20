Бахмутская крепость: Зеленский рассказал о борьбе ВСУ с "русским миром" и как поддержать воинов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, где бы они ни были, поддержать защищающих Бахмут героев с помощью хештега #фортецябахмут.

Об этом глава государства сказал в видеообращении

"Вернулся из Донетчины, из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут и не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на пути к передовой проехал Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку.

"Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас — для всех украинцев и для всего украинского, более того — для всего и всех, кто бережет в себе человечность", — отметил президент.

"Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженную землю, уничтоженную жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои. Именно это они изгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты, и чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники", – рассказал глава государства.

Он поблагодарил всех "наших воинов, защищающих #фортецюбахмут!"

"И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... Поддерживайте наш Бахмут – разорванный, но непокоренный – и его защитников", – призвал Зеленский.

Он также пообещал, что Украина будет делать все возможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у бойцов было все необходимое для побед и результатов, которых ожидают все украинцы и населенные пункты на линии фронта. Это Марьинка, Угледар, Торецк, Соледар, Клещиевка, Луганщина, юг, Крым. Президент подчеркнул, что Украина ничего своего не будет оставлять врагу.

"Эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины", – сообщил глава государства.

Он добавил, что получил от бойцов украинское знамя, которое защитники попросили передать тем, чьи решения очень важны для Украины. Зеленский пообещал это сделать.

Зеленский за 20 декабря: грустный президент рассказал о поездке на передовую в Бахмут

Напомним, 20 декабря Зеленский неожиданно приехал в Бахмут – место самых ожесточенных боев на линии фронта. Президент встретился с военными и вручил им государственные награды.

Днем ранее Зеленский сообщил, что Бахмут ломает уже не только российскую армию, а пришедших на замену погибшим оккупантам наемников.

Заметим, президент Украины обратился к лидерам 10 государств Северной Европы, объединенных в The Joint Expeditionary Force, с призывом предоставить государству больше пушек, снарядов, современных танков, которые пока еще не поставляются, более дальнобойные системы залпового огня, современную и действительно эффективную ПВО и тому подобное.

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