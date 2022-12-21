Глава СБУ прогнозирует два варианта для Путина: "Это – бункерный дед"

Малюк прогнозирует для российского диктатора либо суд в Гааге, либо смерть в бункере.

Стратегия президента России Владимира Путина по захвату Украины оказалась провальной, и теперь его ждет либо скамья подсудимых в Гааге, либо смерть в бункере.

Такое мнение глава СБУ Василий Малюк высказал в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что стратегия главы Кремля по захвату Украины оказалась провальной, в частности, и из-за неадекватной оценки Путиным ситуации.

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"Заигрался, закрался, зазнался. Это – бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", – прогнозирует Малюк.



Он также проинформировал, что СБУ уже сформировала для будущих международных уголовных судов уникальную копилку доказательств преступлений России в этой войне. Пока есть единственное уголовное производство, в котором спецслужба вместе с Офисом генпрокурора накапливает все имеющиеся материалы.

Напомним, в январе 2023 года депутаты Европарламента будут голосовать за создание международного спецтрибунала для России и Путина. Об этом сообщил евродепутат, член комитета иностранных дел, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Заметим, по мнению экс-замглавы СБУ Виктора Ягуна, остановить Путина в войне против Украины может только опасность лично для него: физическое уничтожение или захват.

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