Очільник СБУ прогнозує два варіанти для Путіна: "Це – бункерний дід"

Малюк прогнозує для російського диктатора або суд у Гаазі, або смерть у бункері.

Стратегія президента Росії Володимира Путіна із захоплення України виявилася провальною, і тепер на нього чекає або лава підсудних у Гаазі, або смерть у бункері.

Таку думку очільник СБУ Василь Малюк висловив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що стратегія очільника Кремля із захоплення України виявилася провальною, зокрема, і через неадекватну оцінку Путіним ситуації.

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"Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї", – прогнозує Малюк.



Він також поінформував, що СБУ вже сформувала для майбутніх міжнародних кримінальних судів унікальну скарбничку доказів злочинів Росії у цій війні. Наразі є єдине кримінальне провадження, в якому спецслужба разом з Офісом генпрокурора накопичує всі наявні матеріали.

Нагадаємо, у січні 2023 року депутати Європарламенту голосуватимуть за створення міжнародного спецтрибуналу для Росії та Путіна. Про повідомив євродепутат, член комітету закордонних справ, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Зауважимо, на думку ексзаступника голови СБУ Віктора Ягуна, зупинити Путіна у війні проти України може лише небезпека особисто для нього: фізичне знищення або захоплення.

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