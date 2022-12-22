Астрологічний прогноз на 22 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи, розпочаті цього місячного дня, як правило, бувають успішними, тому не варто упускати такий вдалий шанс. Спілкування з оточенням принесе користь тільки в тому разі, якщо обидві сторони будуть у хорошому настрої, інакше краще обмежитися парою-трійкою фраз.

Символ дня: проростки рослин.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: аметистовий, бузковий.

Щасливе каміння дня: молочний опал, аметист, плазма.

За яку частину тіла відповідає: органи зору.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тому не варто зволікати з візитом до лікаря. Не можна напружувати очі – працювати за комп'ютером та читати за поганого освітлення, за можливості не завадить виміряти внутрішньоочний тиск.

Харчування дня: харчування цього дня має бути помірним – особливо шкідливими вважаються випічка та м'ясо.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть розповісти про майбутнє, тож бажано взяти їх до уваги.

Стрижка дня: стрижка зробить жінку чарівною та привабливою в очах чоловічої статі.

Афоризм дня: "Щасливе життя – це коли на душі спокій і немає жодних обов'язків" (Цицерон).

Ангел-охоронець дня: Сарос – з'єднує людей у шлюб.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що дозволяють відвідати одне зі своїх минулих життів.

Табу дня: не можна нічого ламати, навіть якщо йдеться про старі речі, що віджили свій вік.

Читайте також: