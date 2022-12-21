22 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 22 грудня, в православному календарі день ікони Божої Матері "Несподівана Радість". Цей образ носить таке назву тому, що люди, які звертаються до Богородиці зі своїми молитвами, завжди отримують допомогу та радість.

Також віряни 22 грудня вшановують пам'ять святої Анни.

Церковне свято 22 грудня — день пам'яті святителя Софронія

Жив Софроній у VI столітті і народився в благочестивій сім'ї. Багато молився та навіть читав Святе Письмо з юних років. Коли юнак пізнав силу Бога, він почав поститися, допомагати бідним, вести лише доброчесне житя і проповідувати християнство. На Кіпрі в той час помер єпископ і народ захотів, щоб його місце зайняв Софроній. Святитель погодився і довгий час правив своєю паствою.

Прикмети 22 грудня

Народні прикмети 22 грудня / Фото: Pexels

на деревах іній — чекайте на похмуру погоду на Новий рік;

вдень снігопад — вночі буде мороз;

на деревах сніжне мереживо — наступного року чекайте на добрий урожай;

променистий і світлий день на ясну та морозну погоду на Новий рік.

Що завтра не можна робити

Після заходу сонця наші предки намагалися не виходити з дому цього дня, а дівчата також не виконували жодної роботи по дому. Вагітним заборонялося займатися рукоділлям. Як і в будь-яке інше церковне свято, 22 грудня не варто сваритися, ображатися і лихословити.

Що можна робити завтра

Православні віряни продовжують Різдвяний піст, тому краще їсти лише їжу рослинного походження Обов'язково сходіть в храм, щоб помолитися святій Анні чи іконі Божої Матері "Несподівана Радість" про благополуччя для своїх дітей. Вагітні жінки часто просять про легкі пологи.

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