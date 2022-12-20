Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки": видео

Президент Украины к этому времени уже покинул город.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 декабря под вечер приехал на позиции оккупантов под Бахмутом.

И хотя президента Украины Владимира Зеленского уже в городе не было, Пригожин начал устраивать цирк с вызовом президента на "разборки".

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Пригожин приказывает обстрелять Бахмут. "Можешь морзяночкой отбить? Владимир Александрович, мы здесь!" – говорит он артиллеристам.

Цаплиенко отметил, что глава ЧВК "Вагнер" выгоден кремлевскому диктатору, и объяснил почему.

"Такой упырь, как Пригожин, очень выгоден Путину сейчас. Хозяин Кремля, выпуская своего ресторатора, якобы говорит Западу: "Если вы меня уберете, этот подонок придет к власти. И к ядерной кнопке. Неужели вы хотите большего урода, чем я?", — написал журналист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. В ОП уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.

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