Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки": видео

Президент Украины к этому времени уже покинул город.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 декабря под вечер приехал на позиции оккупантов под Бахмутом.
И хотя президента Украины Владимира Зеленского уже в городе не было, Пригожин начал устраивать цирк с вызовом президента на "разборки".
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Пригожин приказывает обстрелять Бахмут. "Можешь морзяночкой отбить? Владимир Александрович, мы здесь!" – говорит он артиллеристам.
Цаплиенко отметил, что глава ЧВК "Вагнер" выгоден кремлевскому диктатору, и объяснил почему.
"Такой упырь, как Пригожин, очень выгоден Путину сейчас. Хозяин Кремля, выпуская своего ресторатора, якобы говорит Западу: "Если вы меня уберете, этот подонок придет к власти. И к ядерной кнопке. Неужели вы хотите большего урода, чем я?", — написал журналист.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. В ОП уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.
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