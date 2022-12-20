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Пригожин приїхав під Бахмут та викликав Зеленського на "розбірки": відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
111
Час на прочитання
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Пригожин приїхав під Бахмут та викликав Зеленського на "розбірки": відео

Фото: Associated Press

Президент України до цього часу вже покинув місто.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 грудня під вечір приїхав на позіції окупантів під Бахмутом.

І, хоча президента України Володимира Зеленського вже у місті не було, Пригожин почав влаштовувати цирк з викликом президента на "розбірки".

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

Пригожин наказує обстріляти Бахмут. "Можеш морзяночкою відбити? Володимире Олександровичу, ми тут!" - каже він артилеристам.

Цаплієнко зазначив, що очільник ПВК "Вагнер" наразі вигідний кремлівському диктатору, і пояснив чому.

"Такий упир, як Пригожин, дуже вигідний Путіну зараз. Господар Кремля, випускаючи свого ресторатора, нібито каже Заходу: "Якщо ви мене приберете, цей покидьок прийде до влади. І до ядерної кнопки. Невже ви хочете більшого урода, аніж я?", - написав журналіст.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де точаться одні із найзапекліших боїв із російськими окупантами. В ОП уточнили, що президент зустрівся із військовими та вручив їм державні нагороди.

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Дата публікації
Перегляди
111
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