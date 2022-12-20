Резніков анонсував багато воєнних "подарунків" наступного року

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що протягом наступного року Україна щомісячно отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги.

Протягом усього наступного року Україна щомісячно буде отримувати необхідну зброю та амуніцію до неї

Про це 20 грудня розповів очільник Міноборони Олексій Резніков під час телемарафону.

"Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах", - заявив Резніков.

Міністр оборони розповів, що на наступний рік Україна вже уклала багато контрактів на постачання необхідної і зброї та амуніції до неї.

"Я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти", - додав Резніков.

Нагадаємо, у своєму нещодавньому інтерв’ю Залужний повідомив, що Силам оборони України треба 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, аби вийти на рубежі 23 лютого.

Однак, за словами Резнікова, Залужний мав на увазі потреби для конкретної операції, а не звільнення всіх територій.

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