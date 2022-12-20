Резников анонсировал много военных "подарков" в следующем году

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в следующем году Украина будет ежемесячно получать "подарки" в области военной помощи.

В течение всего следующего года Украина будет ежемесячно получать необходимое оружие и амуницию к нему.

Об этом 20 декабря рассказал глава Минобороны Алексей Резников в ходе телемарафона.

"Американский ВПК уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это обязательно запуск мощностей производственных стран, которые поддерживают сегодня Украину в этой войне. На сегодняшний день уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах", — заявил Резников.

Министр обороны рассказал, что на следующий год Украина уже заключила много контрактов на поставку необходимого оружия и амуниции к нему.

"Я уже точно знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты", — добавил Резников.

Напомним, в своем недавнем интервью Залужный сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Однако, по словам Резникова, Залужный подразумевал потребности для конкретной операции, а не освобождения всех территорий.

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