23 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 23 декабря, в православном календаре день памяти преподобного Фомы. Жил он в X веке. Еще в юных годах проявлял тягу к монашеской жизни, мечтал получить постриг. В то время богатый вельможа решил устроить в Константинополе монастырь и попросил Фому стать в нем настоятелем. Однако столичная жизнь быстро надоела святому, поэтому он ушел в пустыню, чтобы жить там отшельником. Когда монахи его нашли там через некоторое время, он подвизался под открытым небом, поэтому верующие построили святому хижину, а потом еще и привели ему двух сподвижников.

Девять лет преподобный исполнял волю Господа и сражался с происки дьявола. За это Бог наградил Фому даром исцеления и прозорливости. Умер святой, дожив до глубочайшей старости.

Приметы 23 декабря

Народные приметы 23 декабря / Фото: Pexels

яркие звезды и светящаяся луна — скоро будет стужа;

23 декабря солнечная погода до сильных морозов;

птицы сидят стаями на ветвях – ждите оттепели;

сороки у дома летают на сильные вьюги.

Что завтра нельзя делать

Для финансовых операций этот день не пригоден, поэтому лучше не давать никому деньги и не брать взаймы самому. Не ленитесь, а также не сплетничайте, не обижайтесь и не ссорьтесь.

Что можно делать завтра

Верующие молятся сегодня святому, чтобы он исцелил их от болезней. Особенно те, у кого есть какие-либо проблемы со зрением. 23 декабря наши предки проверяли запасы дров и сена, наводили в хлевы порядок. Девушки занимались рукоделием, но все это нужно было делать в тишине, в противном случае можно было навлечь на себя неудачи.

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